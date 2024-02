Nuovi controlli in corso Finocchiaro Aprile a Palermo

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato 200 chili di arance a diversi venditori ambulanti abusivi in corso Finocchiaro Aprile. Quella appena trascorsa è stata una lunga mattina di controlli in tutto l’asse stradale dove ogni giorno ci sono diversi venditori abusivi che occupano la carreggiata.

Due multe per occupazione abusiva di suolo pubblico

Sono stati controllati anche 10 esercizi commerciali. Due di questi sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico e l’avvio di 6 accertamenti, che saranno sviluppati, consultando i database comunali concernenti la regolarità dell’imposta sulla pubblicità e lo smaltimento dei rifiuti.

Sanzioni anche per violazioni al codice della strada

Nel corso dei controlli sono state identificate 25 persone e sono stati controllati 19 veicoli, accertando, complessivamente, 98 illeciti amministrativi per violazioni del Codice della strada. In particolare, il conducente di un mezzo è stato sanzionato per guida senza patente, assicurazione e revisione e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, nonché a sequestro. Stessa sorte per altri due conducenti sorpresi senza assicurazione. Sequestrati anche due velocipedi elettrici risultati irregolari.

Sono state emesse ben 84 sanzioni per doppie file, violazione di divieto di sosta e occupazione posto disabili. Rimosse 17 auto.

Colucciello, “Vi saranno nuovi controlli mirati in zona”

“La zona – dichiara il comandante della polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello – continuerà a essere oggetto di controlli mirati sia per rispondere anche alle legittime richieste e alle esigenze dei residenti, sia a quelle dei commercianti in regola, che hanno più volte rappresentato il proprio disagio contro l’illegalità diffusa in questa zona, che non può continuare a essere ostaggio di doppie file selvagge e bancarelle costruite alla buona che espongono, spesso, anche merce contraffatta”. “Forse un primo timido segnale di miglioramento”, conclude il comandante.

A gennaio raffica di multe sempre in corso Finocchiaro Aprile

A metà gennaio, i controlli gli agenti della polizia municipale sono scattati nella zona di Corso Finocchiaro Aprile contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Per un giorno la strada a due passi dal tribunale è stata sgombera di venditori ambulanti abusivi e auto in doppia e tripla fila.

Come successo pochi giorni prima nella zona di corso Tukory sono stati multati ed è stata sequestrata merce a diversi ambulanti. A tre senza licenza sono stati sequestrati frutta e verdura per 500 chili. Ad altri tre che vendevano pane senza le necessarie autorizzazioni è stata sequestrata l’attrezzatura e multati con 5 mila euro.

Sono stati elevati 90 avvisi per violazione del codice della strada per doppia fila, per sosta su attraversamenti pedonali, per sosta nei posti riservati a persone con disabilità senza averne titolo, vertice di incrocio, 21 autovetture sono state rimosse perché in divieto di sosta, tutti in corso Finocchiaro Aprile.

Multate con lo “Street Control” in via Dante, via Lascaris, via Marconi 83 veicoli in sosta in doppia fila. Rimossi anche 6 veicoli che giacevano in stato di abbandono, sequestrate 3 auto in sosta senza assicurazione e avviate a confisca altri due veicoli che risultavano già sottoposti a sequestro. Controlli anche in via Maqueda dove ieri si è verificato il danneggiamento delle vetture da parte di un ambulante. Sono in corso di accertamento le posizioni di quattro venditori.