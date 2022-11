da lunedì apre un parcheggio dentro un cantiere

Aprirà, a partire da lunedì, una parte del parcheggio in costruzione, ricavato in via Damone, nella zona nord di Siracusa, per snellire il voluminoso traffico che, ogni giorno, si registra nell’area di via Tisia, al centro, da mesi, di lavori per la realizzazione di un centro commerciale all’aperto.

La riduzione dei posti auto

L’allargamento dei marciapiedi ha sottratto diversi posti auto, scatenando le proteste non solo dei residenti della zona ma anche quelle dei commercianti, i quali temono un crollo degli affari. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di ricavare uno spazio per 60 auto nel cantiere-parcheggio, che, una volta completato, ospiterà circa 150 mezzi. “La sosta sarà possibile gratuitamente con disco orario per 60 minuti” ha detto il sindaco di Siracusa.

Mini parcheggio aperto da lunedì

“L’area individuata- dice a BlogSicilia l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano – coprirà 60 posti e sarà disponibile a partire dal lunedì: in questo momento, tecnici ed operai sono impegnati nella realizzazione di una rampa e si potrà accedere dalla parte della PalaAkradina”.

In merito al completamento del parcheggio, l’amministrazione preferisce non indicare date, presumibilmente se ne parlerà nel 2023. “Prima della sua totale apertura – dice l’assessore Pantano – occorrerà che si completino degli interventi in via Tisia”.

Gli altri lavori

I lavori per il cosiddetto centro commerciale all’aperto riguardano anche altre vie, vicine naturalmente a via Tisia, dove insiste il maggior numero di attività economiche. “In settimana – dice a BlogSicilia, l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano – saranno riasfaltate via Senatore Di Giovanni, largo Dicone, via Tucidide e via dell’Olimpiade”.

Lo scontro sullo spartitraffico

In via Tisia, come confermato dall’assessore, sarà realizzato uno spartitraffico. Residenti e commercianti temono un blocco alla viabilità per via del restringimento della strada, “compressa” tra spartitraffico e marciapiedi allargati. “Sono stati compiuti degli studi da parte di professionisti – dice a BlogSicilia l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano -e non dagli esponenti politici, per cui siamo certi di quanto hanno elaborato”.

“Rivedere i parcheggi su via Tisia”

Al netto delle valutazioni dei tecnici, l’amministrazione comunale, come ammesso dallo stesso assessore alla Mobilità, sta rivedendo la griglia dei parcheggi su via Tisia. “Stiamo discutendo di come guadagnare posti auto su via Tisia, posto che contiamo sull’apertura dell’area in via Damone, se farli paralleli ai marciapiedi o obliqui. In ogni caso, a completamento degli interventi, disporremo di un numero maggiore di posti per il parcheggio rispetto al periodo precedente ai lavori”.

Lo spartitraffico eviterà la doppia fila

Nel piano dell’amministrazione comunale, lo spartitraffico eviterà la famigerata doppia fila. “In questo modo sarà impossibile fermarsi anche per una breve sosta” assicura l’assessore alla Mobilità Pantano, in quanto “non ci sarà materialmente lo spazio per farlo”.

Niente alberi nel centro commerciale all’aperto

In questo nuovo centro commerciale all’aperto non ci sarà spazio per il verde. E’ previsto solo cemento ma, secondo l’assessore Pantano, non è stata una scelta contro il verde. “Gli studi hanno accertato la presenza nel sottosuolo di sottoservizi, per cui si è ritenuto di non rischiare di piantare degli alberi, le cui radici avrebbero potuto creare dei problemi”.