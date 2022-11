A Cefalù sorgerà un parcheggio multipiano

Cefalù, nel Palermitano, avrà un nuovo parcheggio multipiano da 150 posti. È stato infatti pubblicato dall’Urega, la stazione appaltante della Regione, il bando per l’esecuzione dei lavori e l’affidamento in gestione del parcheggio multipiano di via Giovani Verga, approvato dalla giunta. La procedura dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici si chiuderà il 9 dicembre.

La gestione con project financing

L’area di sosta, da 150 posti, sarà gestita con la procedura di project financing. L’appalto ha un valore a base d’asta di 9 milioni e 649 mila euro. La società che si aggiudicherà l’appalto avrà in concessione gli spazi per 20 anni. Nella convenzione che sarà stipulata si prevede che il Comune avrà diritto ad un indennizzo annuo monetario a lungo termine pari a 15 mila euro, a partire dal terzo anno di attività.

Punti programmatici dell’amministrazione

“Con questo appalto e con quello che attendiamo a breve e che riguarda l’area Dietro Castello – afferma il sindaco Daniele Tumminello – mandiamo avanti uno dei punti programmatici più importanti, iniziati già con la scorsa consiliatura. In un’ottica di decongestione del traffico e miglioramento dei servizi turistici, questo parcheggio segna un importante tassello, considerato che si unisce anche alla possibilità di un introito per l’amministrazione”.

Altro parcheggio nel Corleonese

Un altro parcheggio sorgerà in un bene sottratto al boss Totò Riina a Corleone, sempre nel Palermitano. Sarà ad esclusivo utilizzo della guardia di finanza. Sono stati aggiudicati nel giugno scorso i lavori per il collegamento tra la via dei Vespri Siciliani e la via Gagini e per la sistemazione di un’area limitrofa che verrà adibita per l’appunto a parcheggio della tenenza locale delle fiamme gialle. Il progetto redatto dall’architetto Filippo Diana, in collaborazione con l’ufficio Lavori pubblici del Comune diretto dall’ingegnere Massimo Grizzaffi, il cui quadro economico è di complessivi 45 mila euro, prevede un primo intervento nella sede stradale dove verranno realizzate tutte le opere propedeutiche alla realizzazione della carreggiata in conglomerato bituminoso. Un altro intervento prevede la sistemazione di un’area che verrà adibita a parcheggio ad uso esclusivo della guardia di finanza.