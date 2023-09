indagini della polizia

Quello tra Siracusa e Igea Virtus è ormai un derby dai toni violenti, almeno tra le tifoserie. Ieri pomeriggio, nel corso della partita, giocata al De Simone di Siracusa e vinta dalla squadra aretusea, sul settore riservato agli ospiti sono piovuti dei petardi, lanciati da una palazzina che si affaccia sull’impianto sportivo.

La paura per i tifosi dell’Igea Virtus

Per fortuna, non è accaduto nulla di grave, non ci sarebbero feriti gravi tra i sostenitori dell’Igea Virtus ma si sono vissuti momenti di grande tensione: gli agenti di polizia si sono recati in quell’immobile per scovare i responsabili del lancio di quei petardi ma erano già andati via anche se ci sarebbero delle immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero consentire al personale della Digos di identificarli.

I precedenti violenti

La partita era temuta dalle stesse forze dell’ordine, del resto ci sono dei precedenti ma tutto avrebbe avuto origine due anni fa quando un paio di van, con cui i tifosi dell’Igea Virtus, vennero danneggiati a colpi di mazza e di pietre. Poco meno di un anno fa, a seguito della cocente sconfitta in casa del Siracusa contro la squadra messinese, sei supporter del Siracusa, sistemati nella curva che ospita il tifo organizzato, si resero protagonisti di minacce nei confronti degli stessi giocatori aretusei, “colpevoli” di una brutta prestazione sportiva.

L’arresto di un ex consigliere comunale

Tra i destinatari della misura cautelare anche un ex consigliere comunale di Siracusa e successivamente a questo episodio violento furono emessi dei Daspo. C’è stata tensione anche negli spogliatoi dopo la gara: sono volate parole grosse tra le due squadre ma non vi sono stati, secondo quanto emerge dalla ricostruzione di un’autorevole fonte investigativa, scontri fisici.

Tra le altre partite a rischio incidenti c’è certamente quella tra Siracusa ed Acireale in virtù di una rivalità che risale a partire dagli anni Novanta, periodo in cui le due squadre militavano tra i professionisti, in quella C1 dove erano presenti altre squadre siciliane, tra cui il Catania ed il Giarre.