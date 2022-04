dopo la gara di eccellenza disputata al de simone

Sono stati danneggiati i mezzi dei tifosi dell’Igea Virtus che si erano recati a Siracusa per assistere alla partita di calcio della loro squadra.

Mezzi dei tifosi dell’Igea Virtus danneggiati

Al termine della gara, valevole per il campionato di Eccellenza e vinta dal Siracusa con il risultato di 2-0, i sostenitori della squadra ospite di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, hanno trovato i finestrini dei loro van distrutti, probabilmente infranti con bastoni o pietre. I mezzi erano parcheggiati in via Torino, nella zona della Borgata, a ridosso dello stadio Nicola De Simone dove si è disputata la gara.

Tra i tifosi anche dei ragazzini

Tra i tifosi dell’Igea Virtus c’erano anche 20 ragazzini ma sull’episodio violento, non certo il primo da queste parti, sono state avviate le indagini da parte degli agenti di polizia che stanno provando ad identificare gli autori di questo gesto folle.

Indagini della polizia

Riflettori accesi sull’ala violenta della tifoseria del Siracusa,: ci sarebbero in questa porzione d’area delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso l’azione degli aggressori. Tanta rabbia tra quei ragazzini, per cui una giornata di sport si è trasformata in un incubo con un danneggiamento senza alcun senso.

Violenza in campo

La violenza, però, si pratica anche sui campi, oltre che all’esterno dello stadio, infatti, nei giorni scorsi, gli stessi agenti di polizia, in particolare il personale della Digos hanno notificato un Daspo per un periodo di tre anni nei confronti di due calciatori di una squadra di calcio siracusana che milita nel campionato di Terza categoria a seguito dell’aggressione ad un arbitro.

Arbitro aggredito

I fatti risalgono al mese scorso, in occasione di una partita tra la formazione di casa, il Cassibile, e la squadra avversaria, disputatasi nell’impianto sportivo di Cassibile, frazione a sud di Siracusa. Non è l’unico episodio di violenza ai danni di un arbitro nel Siracusano, infatti gli agenti della Digos hanno avviato le indagini su due episodi violenti accaduti nei giorni scorsi in occasione di due partite di calcio a 5 valevoli per il campionato Under 17 in corso in un impianto sportivo alla periferia sud di Siracusa