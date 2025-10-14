Botte senza esclusioni di colpi ad Avola: protagonisti di questo scontro sono stati due ambulanti, uno del posto, l’altro straniero. Non sono ancora chiare la ragioni per cui hanno litigato, forse ci sono gli affari in mezzo, fatto sta che uno dei due avrebbe voluto rivendicare le proprie ragioni con un oggetto contundente, scagliandolo contro il rivale. Di contro, quest’ultimo, per vendicarsi si sarebbe avventato contro per dargli una lezione.

Violenza sotto gli occhi dei testimoni

Una scena violenta avvenuta sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno chiesto l’intervento degli agenti del commissariato di polizia, arrivati poco dopo per placare gli animi. Con difficoltà, sono riusciti a separarli, in ogni caso sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola dove hanno rimediato qualche giorno di prognosi.

Il video

La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, di fatto continua, senza sosta, la striscia di violenza, senza senso, in tutta la Sicilia. La zuffa è stata ripresa con la fotocamera di un telefonino e nel volgere di qualche minuto quelle immagini sono diventate virale, inondando i social e le chat.

Un fermo ad Avola per tentato omicidio

Nelle ore scorse, ad Avola, i carabinieri hanno fermato un 34enne responsabile di aver accoltellato la sua ex fidanzata, 33 anni, poco dopo essere uscita dal luogo di lavoro. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14 di ieri a Canicattini Bagni, poi l’indagato è scappato ma alcuni testimoni hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la vicenda anche grazie alle telecamere di sicurezza della zona.