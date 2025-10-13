Ha accoltellato la sua ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano. I carabinieri hanno identificato ed arrestato il presunto aggressore, un 34enne di Avola, che si sarebbe recato nel Comune montano per aggredire la donna.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto un’inchiesta per tentato omicidio la donna sarebbe stata accoltellata mentre stava tentando di salire in auto e tornare a casa.

Ci sarebbe una testimone, una collega di lavoro della vittima che ha dato l’allarme. La 33enne è stata trasportata in ospedale, all’Umberto I di Siracusa: è in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.