l'imprenditore è anche presidente del catania calcio

Non ci sono solo gli zii d’America che investono nei loro paesi di origine anche quelli australiani sono animati da questo desiderio. Rosario “Ross” Pelligra, a capo dell’omonimo gruppo imprenditoriale e proprietario del Catania calcio, ha un legame solidissimo con Solarino dove è nato il padre e così ha deciso di investire in questo territorio.

La storia di Pelligra

La famiglia, la madre è di Catania, si trasferì in Australia seguendo il nonno, che fondò l’azienda che ancora oggi contribuisce alla costruzione di centri commerciali, palazzi di lusso e altri progetti industriali su scala internazionale. Negli anni, l’impero di Pelligra è cresciuto in modo esponenziale ma non ha mai reciso i legami con la Sicilia, decidendo di prendere le redini del Catania in uno dei periodi più bui della storia calcistica etnea.

L’investimento industriale

“Saranno realizzati nella zona artigianale di Solarino – dice Giuseppe Germano – dei capannoni che serviranno per la trasformazione di prodotti tipici della nostra terra, tra cui mandorle, carrube, pomodorini, tanto per fare un esempio. E’ evidente che la ricaduta occupazione sarà davvero rilevante, da una stima approssimativa ritengo che darà un centinaio di posti di lavoro nel medio termine. Una notizia che è una boccata di ossigeno per la nostra comunità”.

I solarinesi in Australia

“Vogliamo anche ringraziare – prosegue il sindaco di Solarino – la comunità di Solarino che vive in Australia, capace di darci una grossa mano per concretizzare questa iniziativa”.

La firma dell’accordo

L’accordo, dal titolo Solarino chiama Australia, sarà sottoscritto lunedì prossimo alle 11,30 nell’aula Falcone Borsellino del Comune di Solarino: saranno presenti, oltre al sindaco, Giuseppe Germano, il sottosegretario di Stato del ministero degli Esteri, Giorgio Silli, il deputato nazionale Saverio Romano e Giovanni Caniglia, Ad di Pelligra Italia Holding srl. In collegamento dal l’Australia, ci saranno Hanna Pappalardo, console italiano a Melbourne e Santino Gervasi, del Solarino social club Melbourne.