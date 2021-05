l’artista incontrerà i suoi fan in speciali incontri firmacopie

Deddy il giovane finalista di Amici 20 pubblica il suo primo EP d’inediti “il cielo contromano” in uscita il 14 maggio

“0 Passi” il nuovo singolo di Deddy finalista di Amici 20

Si intitola “IL CIELO CONTROMANO” il primo attesissimo progetto discografico di DEDDY, nome d’arte di Dennis Rizzi, giovane rivelazione dell’edizione di Amici 20, in uscita venerdì 14 maggio per Warner Music in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali.

Da oggi l’Ep sarà disponibile in pre-save e in pre-order al link: https://deddy.lnk.to/IlCieloContromano

Il cantautore si trova già ai vertici delle classifiche dei singoli con la sua “0 passi”, la ballad pop che con 7 milioni di stream su Spotify, presenzia fissa nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e delle chart Top200 e Viral50 di Spotify.

Insieme a “0 Passi”, l’Ep conterrà tutti i successi che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20, con cui ha dato dimostrazione del talento e della maturità artistica che gli hanno permesso di ottenere l’attenzione di addetti ai lavori e fan: “Il cielo contromano” (certificato Oro), che dà il titolo all’album, “Parole a caso” e “Ancora in due”. A questi si affiancano tre nuove tracce: “La prima estate”, “Come mai”, “Buonanotte”.

Questa la tracklist de “IL CIELO CONTROMANO”:

La prima estate Il cielo contromano 0 passi Ancora in due Come mai Parole a caso Buonanotte

Dal 17 maggio, inoltre, l’artista incontrerà i suoi fan in speciali incontri firmacopie nelle principali città italiane. Gli appuntamenti sono organizzati secondo le disposizioni delle autorità e la normativa attualmente in vigore. Di seguito il calendario:

17/5 ore 15.00 Milano Mondadori P.zza Duomo

18/5 ore 15.00 Torino Mondadori Via Monte di Pietà, 2

19/5 ore 15.00 Roma Mondadori Via Appia, 51

21/5 ore 15.00 Bologna Mondadori Via D’Azeglio, 34

Deddy ha 18 anni e scrive canzoni da 6 anni. Prima di entrare nella scuola di Amici lavorava, la musica è stato l’unico mezzo attraverso il quale è riuscito a sfogare tutte le sue emozioni. Il suo punto di forza è la scrittura: principalmente compone i suoi testi la sera, altrimenti non riesce a dormire.