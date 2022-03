È IN RADIO IL SINGOLO da oltre 300 MILIONI di stream “OH MY GOD”

“30” l’album di inediti della superstar ADELE è certificato PLATINO in Italia (FIMI/GfK)!

Il nuovo Album “30” che recentemente ha trionfato ai BRIT AWARDS 2021 aggiudicandosi i premi “Artist of the year”, “Song of the year” e “Mastercard album of the year”

Questa la tracklist di “30”:

Strangers by Nature,

Easy On Me,

My Little Love,

Cry Your Heart Out,

Oh My God,

Can I Get It,

I Drink Wine,

All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude,

Woman Like Me, Hold On,

To Be Loved,

Love Is A Game.

“30” sta continuando a dominare le classifiche di tutto il mondo e attualmente è certificato: 3X PLATINO negli Stati Uniti e 2X PLATINO nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Sud Corea, 1X PLATINO in Italia. Il disco, uscito a novembre 2021, è l’album più venduto nel 2021 negli Stati Uniti dove è rimasto per 7 settimane al #1 degli album più venduti della settimana. “30” è anche l’unico album del 2021 ad aver venduto, senza considerare gli streaming, oltre 1 MILIONE di copie.

Il primo singolo estratto dall’album “EASY ON ME”, certificato PLATINO in Italia e arrivato alla #1 dell’Airplay radiofonico, ha anche debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.

Adele – “Easy On Me”