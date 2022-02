Brit Awards, 3 premi ad Adele niente ai Maneskin

“ARTIST OF THE YEAR” - “SONG OF THE YEAR” - “MASTERCARD ALBUM OF THE YEAR”

Brit Awards, 3 premi ad Adele che mette a segno un altro primato

A mani vuoti i nostri Maneskin che erano in nomination

I Maneskin erano in nomination in ben due categorie: “Miglior canzone internazionale dell’anno” con “I wanna be your slave” e “Miglior gruppo internazionale dell’anno”. I ragazzi hanno però scaldato il red carpet con i loro stilosissimi outfit di latex.

Prosegue l’inarrestabile successo della superstar ADELE, che ieri sera ha trionfato ai BRIT AWARDS conquistando i tre principali premi della serata:

“ARTIST OF THE YEAR” – Adele

“SONG OF THE YEAR” – “Easy On Me”

“MASTERCARD ALBUM OF THE YEAR” – “30”

L’artista vincitrice di 15 Grammy Awards

è attualmente in radio con “OH MY GOD”, il nuovo singolo estratto dal suo album di inediti “30” (Columbia Records/Sony Music), certificato ORO in Italia (FIMI/GfK)! Il brano, che ha già superato 250 MILIONI di stream, ha raggiunto la TOP 10 dell’Airplay radiofonico e sta continuando a scalare la classifica!

È online anche il videoclip ufficiale diretto da Sam Brown, già alla regia della sua super hit del 2010 “Rolling in the Deep”. L’energia e i movimenti al suo interno sottolineano perfettamente il tono immediato e seducente di Adele che afferma “I know that it’s wrong, but I want to have fun”. Il video ha raggiunto 60 MILIONI di visualizzazioni:

“OH MY GOD”, il nuovo singolo estratto dal suo album di inediti “30”

L’album “30” è disponibile nei diversi formati: CD standard, DOPPIO LP in vinile NERO 180 gr, DOPPIO LP in vinile TRASPARENTE 180 gr, DOPPIO LP in vinile BIANCO 180 gr esclusiva Amazon, CASSETTA esclusiva Sony Music Store.

Questa la tracklist di “30”: Strangers by Nature, Easy On Me, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (with Erroll Garner) Interlude, Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is A Game.

“30” sta continuando a dominare le classifiche di tutto il mondo e attualmente è certificato: 3X PLATINO negli Stati Uniti e 2X PLATINO nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Sud Corea. Il disco, uscito a novembre 2021, è l’album più venduto nel 2021 negli Stati Uniti dove è rimasto per 7 settimane al #1 degli album più venduti della settimana. “30” è anche l’unico album del 2021 ad aver venduto, senza considerare gli streaming, oltre 1 MILIONE di copie.

Il primo singolo estratto dall’album “EASY ON ME”, certificato PLATINO in Italia e arrivato alla #1 dell’Airplay radiofonico, ha anche debuttato al #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/GfK) ed è entrato subito nei record, registrando il maggior numero di stream di sempre in 24 ore su Spotify e Amazon Music e il maggior numero di pre-add di sempre su Apple Music.