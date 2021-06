Domenica 27 giugno | ore 20.30 STAND FLORIO | via Messina Marine, 40

Sdrammatizzare a colpi di accordi, ironizzare sul filo di una canzone, divertirsi prima insieme e poi con il pubblico: perché la prima cosa che ti colpisce quando ti trovi davanti Marcello Mandreucci e Rosario Vella, è la grande sintonia.

Un filo in più rispetto ai musicisti, uno in meno tra gli umoristi: sono due artisti a tutto tondo e il loro spettacolo Accordi & Disaccordi – 2.0 è una vera cavalcata attraverso gli anni Settanta a stelle e strisce e alcune pagine memorabili della canzone d’autore italiana, un po’ mitologia musicale e una spolverata di ballate folk: saranno i protagonisti del concerto di domenica sera (27 giugno) alle 20.30 allo Stand Florio (via Messina Marine 40) e promettono faville musicali.

Accordi e disaccordi 2.0 … Mandreucci e Vella

Mandreucci vs Vella o il contrario, poco importa: un duo inossidabile più di una vecchia coppia di sposi. Maggiorenni e vaccinati, sdrammatizzano ironicamente loro. Ispirato all’eccezionalità del tempo che viviamo, al desiderio di riscoprire e riallacciare un’intesa con il pubblico e con le emozioni, nella modalità a loro più consona,“a tu per tu”. Un duo che è un jukebox vivente, tra aneddoti, storielle, rimbrotti, stuzzicamenti e tanta ironia, per ritrovare intatto il piacere di stare insieme.

Ingresso: 10 euro con consumazione, gratuito per chi prenota alla ristolounge.

biglietti online circuito vivaticket.com

E sempre allo Stand Florio, vero Contemporary Hub, è in corso fino al 20 luglio la personale di Giacomo Failla, “BioDissolvenze”, a cura di Giacomo Fanale e in collaborazione con la Settimana delle Culture. Una ricerca delicata e leggera che presta il fianco a forme volutamente semplici, e schiacciando l’occhio al design.

Lo Stand Florio garantisce le misure di distanziamento sociale previste dai decreti nazionali e regionali. Tutte le disposizioni in maniera di sicurezza sono state applicate e verranno mantenute.