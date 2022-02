Il cantante romano ha vinto cantando un inedito.

Achille Lauro , superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con « Stripper » ha vinto la prima edizione di « Una Voce per San Marino »

, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, con « » ha vinto la prima edizione di « » A contendersi il premo, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis, l’ex tronista Francesco Monte.

Il cantante si aggiudica la vittoria e vola come rappresentante della Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest in programma a maggio a Torino

Ecco, adesso, la classifica finale dei primi dieci concorrenti, tra i quali compare anche Achille Lauro:

Achille Lauro Alessandro Coli e Burak Yeter Aaron Sibley Ivana Spagna Francesco Monte a pari merito con Matteo Faustini Camille Cabalterra a pari merito con Vina Rose Deshedus feat Tony Cicco e Alberto Fortis a pari merito con Mericler

Ricordiamo, inoltre, che Achille Lauro ha anche il premio per il brano più radiofonico. Mate, invece, quello della Critica. Non dobbiamo fare altro che attendere maggio per vederlo all’opera all’Eurovision Song Contest contro Mahmood e Blanco, i quali gareggeranno per l’Italia.