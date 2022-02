questa sera la gara canora decreterà il rappresentante del piccolo Stato all’Eurovision Song Contest.

Oggi, sabato 19 febbraio, va in onda Una voce per San Marino, l’altro “Festival” che decreterà quale cantante potrà andare all’Eurovision 2022.

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2022, la gara canora più seguita al mondo che mette in competizione i cantanti di tutti gli Stati Europei. Oltre 200 milioni di spettatori e 41 paesi collegati per un evento davvero strepitoso vetrina internazionale incredibile per chi vi partecipa.

L’edizione di quest’anno si terrà in Italia a Torino dal 10 al 14 maggio grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin e la loro “Zitti e Buoni”.

A rappresentare il nostro paese è di regola il vincitore del Festival di Sanremo e anche per l’edizione 2022 sarà così con la partecipazione del duo Mahmood e Blanco e la loro «Brividi» con cui hanno trionfato alla kermesse canora recentemente disputatesi e sono in vetta a tutte le classifiche.

Achille Lauro il Favorito Tra i partecipanti alla competizione c’è già un grande favorito: Achille Lauro.

Una voce per San Marino: i cantanti in gara

Achille Lauro – Stripper

Burak Yeter & Alessandro Coli – More than you

Cristina Ramos – Heartless game

Fabry & Labiuse feat. Miodio – Blu (Wildcard di San Marino)

Francesco Monte – Mi ricordo di te (Adrenalina)

Ivana Spagna – Seriously in love

Matteo Faustini – L’ultima parola

Tony Cicco, Deshdeus & Alberto Fortis – Sono un uomo

Valerio Scanu – Io credo

Tra i grandi ospiti della serata atteso Al Bano.

La giuria che decreterà il vincitore sarà composta da personaggi di grande calibro nel panorama musicale internazionale. Ecco chi ci sarà:

Mogol , uno dei più importanti parolieri italiani che sarà anche presidente di giuria;

, uno dei più importanti parolieri italiani che sarà anche presidente di giuria; Clarissa Martinelli, conduttrice di Radio Bruno;

Simon Lee, direttore d’orchestra;

Dino Stewart, direttore di BMG Italy;

Susanne Georgi, rappresentante di Andorra all’Eurovision 2009.

Una voce per San Marino: come vederlo in tv

Una «Voce per San Marino» si potrà vedere in chiaro in diretta sul canale San Marino Rtv, canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tv Sat.