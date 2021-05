L’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore.

Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. Lungo la sua carriera, in cui ha ottenuto un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell’aiuto di numerosi collaboratori fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro (coautore di molti suoi brani).

I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi (in particolare tramite l’influenza di G.I. Gurdjieff) e la meditazione orientale.

Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe e un Premio Tenco.

Tra novembre 2012 e marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non voler ricevere alcun compenso.

Hai scritto canzoni orecchiabili, hai voluto sperimentare anche la musica colta, la celtica, hai provato nuove strade facendoti aiutare da Alice e Milva, che oggi ritrovi in qualche angolo a noi sconosciuto. Caro Maestro continueremo ad ascoltare i tuoi grandi Sucessi. Anzi sai che facciamo? Visto che odiavi la retorica noi ci sorridiamo su e ti accompagniamo cantando Cuccurucucu Paloma

La lista delle sue collaborazioni va da Claudio Baglioni ai CSI, da Enzo Avitabile a Pino Daniele, dai Bluvertigo a Tiziano Ferro, Celentano, Subsonica, Marta sui Tubi, senza contare il decisivo ruolo svolto nelle carriere di Alice e Giuni Russo.

i messaggi di cordoglio sui social: “La sua musica non invecchierà mai”

Il cuore è a pezzi. Non ci sono parole atte ad esprimere

il mio profondo dolore per la scomparsa di un enorme, inarrivabile Artista : Franco Battiato.

Ricordo come mi accolse e come mi abbracciò, lui che non amava i contatti fisici.

Che il Signore ti accolga e abbia CURA di te pic.twitter.com/9AX9QRJnRe

