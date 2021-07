Martedì 17 agosto 2021 | Messina - Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT)

Aiello, dopo la certificazione di disco d’oro ottenuta con il brano “ORA”, oltre 9 milioni di stream e 5 milioni di views, presentato alla 71° edizione del Festival di Sanremo, anticipazione dell’album “MERIDIONALE”, uscito il 12 marzo, prosegue il suo racconto di contaminazione musicale. “FINO ALL’ALBA (ti sento)” nasce dal desiderio di ballare senza per forza seguire i soliti trend stagionali, dal continuo bisogno di evolversi, aggiungendo sempre nuove sonorità alla sua produzione ma rimanendo sempre fedele a se stesso e alla propria cifra stilistica.

“AIELLO LIVE – Meridionale Tour”, prodotto da Vivo Concerti è in programma per l’estate e autunno 2021 in cui l’artista si esibirà sui palchi di tutta Italia. Durante i live, presenterà le canzoni contenute nell’ultimo progetto discografico “MERIDIONALE” come “ORA” e i singoli che lo hanno anticipato, “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “CHE CANZONE SIAMO”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).

Qui il calendario con le date complete di “AIELLO LIVE – Meridionale Tour”:

Sabato 14 agosto 2021 | Ortona (CH) @Non solo Blues Festival

Martedì 17 agosto 2021 | Messina @Arena Villa Dante

Giovedì 19 agosto 2021 | Zafferana (CT) @Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 21 agosto 2021 | Diamante (CS) @Anfiteatro Ruderi di Cirella

Martedì 24 agosto 2021 | Reggio Calabria @Castello Aragonese

Sabato 28 agosto 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Mercoledì 08 settembre 2021 | Belvedere di San Leucio (CE) @Caserta Music Festival

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Martedì 12 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | Roma @Atlantico Live

Domenica 17 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | Napoli @Casa della Musica

Mercoledì 20 ottobre 2021 | Milano @Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | Milano @Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall SOLD OUT

Sabato 30 ottobre 2021 | Firenze @Tuscany Hall