Tre date chiuse, Napoli – Milano – Roma

Aka 7even annuncia le prime date del tour, Napoli Milano Roma.

I primi ad aver annunciato date in giro per l’Italia sono stati proprio i talenti di Amici. Se nei giorni scorsi era stato Deddy ad aprire le danze, oggi è il turno di Aka.

Domenica 23 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 26 gennaio 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 30 gennaio 2022 – Roma, Atlantico

L’album d’esordio sarà disponibile dal 21 maggio 2021

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano “Mi Manchi” e arrivato in finale ad Amici20, annuncia le date live previste per gennaio 2022.

Aka 7even annunciate le date del tour

Gli show, prodotti da Vivo Concerti, si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio 2022, a Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.

Il disco d’esordio dell’artista uscirà il 21 maggio 2021 per Columbia Records Italy / Sony Music Italy ed è già in pre-save e pre-order. All’interno della scuola Aka 7even ha scritto “Mi Manchi”, che oltre ad essere stato certificato platino (dati Fimi-Gfk) ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, ed è stato l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, l’artista ha lanciato altri due brani, “Yellow” e “Mille parole”.

I biglietti per le date saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle 16.00 di oggi lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.

Per informazioni: www.vivoconcerti.com