unico appuntamento siciliano di “I’m Outta Lockdown - The 22nd Anniversary” European Tour.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Anastacia in concerto ecco la possibile scaletta

Not That Kind Freak of Nature Paid My Dues Cowboys & Kisses Overdue Goodbye One Day in Your Life Sick and Tired Why’d You Lie to Me Made for Lovin’ You You’ll Never Be Alone Everything Burns Who’s Gonna Stop the Rain Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover) Best of You (Foo Fighters cover) Stupid Little Things Welcome to My Truth Left Outside Alone I’m Outta Love

Anastacia si esibirà in concerto a Catania e poi si sposterà in Svizzera. Successivamente avrà 3 date in Germania, poi Austria. Dopo la pausa natalizia tornerà in Europa per proseguire il tour in Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. La sessione europea si chiuderà in Germania a febbraio.