«Il mio nuovo album Happier Than Ever uscirà il 30 luglio. È la cosa migliore che abbia mai creato e sono eccitata, nervosa e impaziente che la ascoltiate. Non riesco neanche a dire quanto. Non ho mai provato così tanto amore per un progetto. Spero che proviate quel che provo io. Giovedì alle 9 di mattina uscirà anche il nuovo singolo».

MY NEW ALBUM “Happier Than Ever” OUT JULY 30TH! this is my favorite thing i’ve ever created and i am so excited and nervous and EAGER for you to hear it. i can’t even tell you. i’ve never felt so much love for a project than i do for this one. hope you feel what i feel. alsoooo new song out thursday at 9am pt too!! pre-save/add/order nowwwww link in bio.

