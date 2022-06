Cresce l’attesa per l’unica data italiana dei Black Eyed Peas il 28 luglio alla Villa Bellini di Catania.

Oggi esce in tutto il mondo il loro nuovo singolo con Shakira e David Guetta.

I Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta sono pronti per far scatenare il pubblico. La band statunitense ha annunciato la pubblicazione del nuovo singolo “Don’t You Worry”. La canzone sarà in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 17 giugno.

I Black Eyed Peas, iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, arrivano in Italia per un’unica data a Catania il 28 luglio a Villa Bellini. Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come Let’s Get It Started e I Gotta Feeling.

Dall’esplosione mediatica con Where Is the Love? ai grandi successi come The Time (Dirty Bit) passando per Don’t Lie, Boom Boom Pow e I Gotta Feeling, i Black Eyed Peas si sono imposti come protagonisti assoluti nel mondo della musica.

I biglietti per l’unica data italiana di Catania sono in vendita online su Ticketone, nei punti vendita Sicilia Ticket e su Ticketsms.