tratto da nuovo album An Evening With Silk Sonic , esce il 12 novembre

I plurivincitori dI GRAMMY® Award Bruno Mars e Anderson .Paak si preparano per l’uscita del loro album di debutto come Silk Sonic con “Smokin Out The Window”, il terzo singolo tratto da An Evening With Silk Sonic. An Evening With Silk Sonic esce il 12 novembre e sarà disponibile in streaming. An Evening With Silk Sonic contiene i successi già pubblicati “Skate” e “Leave The Door Open”.

Bruno Mars & Anderson .Paak arriva il terzo singolo “Smokin Out The Window”

I Silk Sonic hanno presentato “Leave The Door Open” insieme al video ufficiale diretto da Mars e Florent Déchard, che ha vinto il Best R&B Video e il Best Editing agli MTV Music Video Awards 2021. Il brano è stato seguito da una popolarissima campagna sui social, #LetSilkSonicThrive, che è valsa loro una performance live di debutto ai GRAMMY® Awards seguita da un’esibizione agli iHeartRadio Music Awards e ai BET Awards. “Leave The Door Open” è stato il primo singolo dei Silk Sonic alla posizione #1 della Billboard Hot 100, passando due settimane non consecutive al primo posto e 18 settimane consecutive nella Top 10. Il duo ha poi pubblicato il secondo singolo “Skate”, che li ha visti conquistare una seconda Top 10 della Billboards Hot R&B/Hip-Hop Songs, debuttando alla posizione #4 e diventando il brano più venduto della settimana per il genere. Nel frattempo, il duo si è anche esibito per il SelvaRey Rum con un contagioso jingle pubblicato all’inizio di quest’estate.

Cosa c’è di nuovo e vede protagonisti due stelle dell’R&B?

BILLBOARD

Sia il brano che gli arrangiamenti sono perfetti per l’intonazione, con archi emozionanti, cori mielosi e persino un glockenspiel – fa pensare ai Delfonics, ai Chi-Lites e praticamente a tutto dell’etichetta Philadelphia International

VARIETY

Anderson .Paak e Bruno Mars stanno per trasformare il mondo nelle loro groupies . Il loro primo singolo come duo Silk Sonic, “Leave the Door Open”, è un classico da camera da letto che richiama le jam lente degli anni ‘70