richiede un esorbitante risarcimento danni

È il momento della resa dei conti tra Bugo e Morgan .

e . La vicenda rocambolesca del duo Bugo \ Morgan finisce in Tribunale

Dopo la rocambolesca esibizione sul palco del Festival di Sanremo, che ha dato vita ad un tormentone sui social ancora oggi piuttosto in voga, si è tenuta la prima udienza in Tribunale contro Morgan, al quale l’ex collega ed ex amico avrebbe chiesto un risarcimento da capogiro.

Bugo trascina Morgan in Tribunale

Morgan e Bugo si sono resi protagonisti di uno scandalo, quando il frontman dei Bluvertigo ha deciso di cambiare il testo di ‘Sincero’ in diretta sul palco del Festival di Sanremo, con una sequela di accuse che riecheggiano ancora oggi nelle orecchie dei telespettatori. La vicenda è diventata ben presto un caso mediatico ed è ancora oggi ripresa dal popolo dei social, che si è sbizzarrito con memes e fotomontaggi degni di veri professionisti del settore. La scelta di Morgan gli è costata cara dal momento che Bugo ha deciso di trascinarlo in Tribunale, insieme agli altri autori del brano sanremese. Dall’Ariston alle sedi legali, dunque, adesso Morgan dovrà rispondere dell’accusa pubblica e, in caso di verdetto sfavorevole, sarà condannato a pagare una maxi multa.

La prima udienza in Tribunale contro Morgan

“Si è tenuta oggi a Milano la prima udienza. Marco Castoldi (il nome all’anagrafe di Morgan) è stato chiamato in giudizio da parte di Bugo e degli altri autori del brano Sincero (Bonomo, Bertolotti, Edizioni Curci/Tetoyoshi) per due diverse contestazioni. La prima riguarda l’aver cambiato il testo di Sincero a Sanremo e quindi portato il progetto all’eliminazione dalla gara. Il secondo perché l’artista ha condiviso sui social il brano (nelle sue diverse versioni) e altri riferimenti agli altri ex sodali. In totale, per danni patrimoniali e non, la richiesta pervenuta agli avvocati di Morgan è di 240 mila euro. Il giudice ha accolto le richieste degli avvocati dell’artista di redigere una memoria difensiva e quindi l’udienza è stata spostata al prossimo 10 giugno”, queste le notizie diffuse da Rolling Stone.