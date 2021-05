Buon Compleanno a Elodie: oggi compie 31 anni

l'eclettica cantante ha conquistato tutti per la sua semplicità

Elodie Di Patrizi (Roma, 3 maggio 1990) è una cantante italiana.

Nasce e cresce nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano (artista di strada) e madre francese creola (ex modella e cubista), originaria della Guadalupa, i quali si sono separati quando Elodie e la sorella minore Fey erano ancora molto piccole. Giovanissima, si trasferisce a Lecce, dove lavora nelle discoteche prima come cubista e poi come vocalist.

Ha frequentato il liceo socio-pedagogico fino al quinto anno, ma senza conseguire il diploma.

Elodie Discografia

2016 – Un’altra vita

2017 – Tutta colpa mia

2020 – This Is Elodie

Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2015-2016) concorrente

(Canale 5, 2015-2016) Festival di Sanremo (Rai 1, 2017, 2020) concorrente

(Rai 1, 2017, 2020) Festival di Castrocaro (Rai 2, 2019) giurata

(Rai 2, 2019) Festival di Sanremo (Rai 1, 2021) co-conduttrice

(Rai 1, 2021) Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (Amazon Prime Video, 2021) concorrente

Elodie Filmografia

Non c’è campo , regia di Federico Moccia (2017)

, regia di Federico Moccia (2017) Trolls World Tour (doppiaggio regina Barb) (2020)