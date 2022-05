I CONCERTI INIZIALMENTE ERANO PREVISTI AD ACIREALE

I Modà saranno domani (13 maggio) e sabato (14 maggio) al PalaCatania di Catania per un doppio appuntamento siciliano. Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico e del precedente EP nel tour che li aspetta a partire dal prossimo 2 maggio.

La band, che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, ha sempre trovato nel live la sua condizione migliore.

TUTTE LE INFO sul concerto dei Modà

FRIENDS & PARTNERS S.P.A., IN QUALITÀ DI ORGANIZZATORE DEI CONCERTI COMUNICA QUANTO SEGUE:

I CONCERTI INIZIALMENTE PREVISTI AD ACIREALE – PAL’ART HOTEL – NEI GIORNI 6 E 7 MARZO 2020, ORE 21:00, E SPOSTATI A CATANIA – PALACATANIA, A CAUSA DELL’INDISPONIBILITÀ DEL PAL’ART HOTEL DI ACIREALE (CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE), SONO CONFERMATI AL PALACATANIA DI CATANIA NELLE SEGUENTI DATE:

VENERDì 13 MAGGIO 2022

SABATO 14 MAGGIO 2022.

DI CONSEGUENZA, GLI SPETTATORI CHE HANNO ACQUISTATO I BIGLIETTI PER IL CONCERTO PREVISTO AD ACIREALE – PAL’ART HOTEL POTRANNO ACCEDERE A CATANIA – PALACATANIA CON IL BIGLIETTO IN LORO POSSESSO; E’ STATO GARANTITO UN POSTO DI ANALOGO VALORE ALLE CONDIZIONI INDICATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE PER SEMPLICITÀ DI LETTURA VENGONO ESPOSTE SOTTO FORMA DI FAQ(S).

QUAL E’ LA NUOVA DATA ALLA QUALE PUOI PARTECIPARE?

Gli acquirenti dei biglietti dello spettacolo del 6 MARZO 2020 ad ACIREALE saranno così suddivisi se possiedi un biglietto nei settori:

TRIBUNA GOLD;

TRIBUNA CATEGORIA 1;

TRIBUNA VISIBILITA’ LATERALE LIMITATA

potrai partecipare allo Spettacolo del 13 maggio 2022 al PALACATANIA.

Gli acquirenti dei biglietti dello spettacolo del 7 MARZO 2020 ad ACIREALE saranno così suddivisi se possiedi un biglietto nei settori:

TRIBUNA CATEGORIA 2 – DATATA 6 MARZO 2020

TRIBUNA GOLD

TRIBUNA CATEGORIA 1

TRIBUNA CATEGORIA 2

TRIBUNA VISIBILITA’ LATERALE LIMITATA

potrai partecipare allo Spettacolo del 14 MAGGIO 2022 AL PALACATANIA.

Gli acquirenti del settore PARTERRE IN PIEDI saranno così suddivisi:

PARTERRE IN PIEDI DATATO 6 MARZO 2020 SONO VALIDI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO SPETTACOLO DEL 13 MAGGIO 2022.

PARTERRE IN PIEDI DATATO 7 MARZO 2020 SONO VALIDI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO SPETTACOLO DEL 14 MAGGIO 2022

SI APPLICANO ALLO SPETTACOLO I TERMINI E CONDIZIONI PUBBLICATI NEL MANUALE DELLO SPETTATORE (WWW.FRIENDSANDPARTNERS.IT)

I BIGLIETTI PRECEDENTEMENTE ACQUISTATI DOVRANNO ESSERE CAMBIATI/SOSTITUITI?

NO. Gli acquirenti dei biglietti online hanno ricevuto il loro segnaposto tramite TicketOne e potranno pertanto recarsi direttamente a CATANIA – Palacatania, presentando il loro biglietto precedentemente acquistato per la data di ACIREALE unitamente al segnaposto ricevuto via mail da TicketOne.

Gli acquirenti dei biglietti che hanno acquistato presso un punto vendita dovranno recarsi presso la biglietteria del Palacatania esclusivamente nella nuova data (vedi punto 1) dalle ore 16:30 e fino alle ore 20:30, presentando il loro biglietto precedentemente acquistato per la data di ACIREALE per ritirare il proprio segnaposto.

Nota bene 1: per gli acquirenti del settore Parterre in piedi NON sarà necessario ritirare il segnaposto, ma verranno indirizzati dal personale preposto direttamente nel settore Parterre in piedi loro destinato presso il Palacatania.

Nota bene 2: Il nuovo posto che è stato riservato all’interno del Palacatania costituisce un’evidente miglioria, perché le minori dimensioni della Venue consentiranno a tutti gli Spettatori di avere un’ottima visibilità e vicinanza al palco. A tutti gli Spettatori che hanno acquistato i biglietti numerati per lo spettacolo previsto ad ACIREALE – Pal’Art Hotel sarà assegnato un nuovo posto numerato di valore equivalente e/o superiore.

CHE COSA DEVO FARE SE HO ACQUISTATO UN BIGLIETTO PER LO SPETTACOLO DEL PAL’ART HOTEL DI ACIREALE CON MODALITÀ “RITIRO SUL LUOGO DELL’EVENTO”?

In caso di acquisto del Titolo di Ingresso con modalità “ritiro sul luogo dell’Evento”, Accedi a MyTicketOne su www.TicketOne.it (accedi nella la tua area personale), vai nella sezione “il tuoi ultimi ordini”: lì troverai lo stampa@casa.

Stampa il tuo biglietto e portalo unitamente al segnaposto ricevuto via mail da TicketOne. (Da stampare in A4 e portare il giorno dello Spettacolo insieme al biglietto del concerto di ACIREALE a suo tempo acquistato).

NOTA BENE: se hai problemi a stampare il biglietto stampa@casa o il segnaposto puoi presentarlo direttamente dal tuo cellulare in formato elettronico, direttamente la sera dell’evento.

3) SERVIZIO CLIENTI:

Sarà possibile contattare l’Organizzatore via e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza@friendsandpartners. it