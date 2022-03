In meno di 24 ore dall’inizio delle prevendite sono stati venduti quasi tutti i biglietti disponibili per il concerto del 16 luglio a Villa Bellini di Catania. Già nella prima mezz’ora i Pinguini Tattici Nucleari avevano “polverizzato” oltre il 50% della dotazione disponibile.

“Ci aspettavamo questo successo – commenta il promoter Giuseppe Rapisarda – ma non con queste tempistiche. La grande richiesta di biglietti ha mandato per qualche ora sotto stress l’intero sistema di vendita che non riusciva ad aggiornare il dato. Fortunatamente non c’è stato nessun problema per chi voleva acquistare i biglietti. Per decretare il sold out rimangono gli ultimissimi tagliandi ma, visto il trend, finiranno presto. Questo dato dimostra ancora una volta la voglia di normalità che c’è nei siciliani. Tutti vogliamo ritornare a vivere le nostre vite e la musica è uno strumento importante per ristabilire una condizione di normalità”.