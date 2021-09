Nove concerti per una raccolta fondi

A Modo mio, il tour musicale di Cateno De Luca per “La Casa del Musicista”

“A modo mio”, la conferenza stampa di presentazione domani a Villa Filippina alle 10.30

Verrà presentato il tour siciliano “A modo mio”, con Cateno De Luca con i Peter Pan e una serie di giovani talenti selezionati da Red Ronnie e Grazia Di Michele

I concerti sono organizzati con l’obiettivo di raccogliere fondi per la creazione della Casa del Musicista

Cateno De Luca andrà in tour per la Sicilia da ottobre a dicembre. Ma per il sindaco di Messina, questa volta non si tratta di raccogliere consensi. De Luca, infatti, con la sua band ” I Peter Pan”, terrà una serie di concerti che hanno lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione della Casa del Musicista a Fiumedinisi.

Il progetto si chiama “A modo mio” e sarà presentato domani a Villa Filippina,alle ore 10,30, con una conferenza stampa alla quale parteciperanno la cantautrice e docente Grazia Di Michele e Luciano Fumia, presidente dell’Associazione “La casa del Musicista”. L’incontro con la stampa sarà moderato dallo showman Massimo Minutella.

Il tour “A modo mio”

Tema centrale dell’incontro con i giornalisti è raccontare le ragioni di questo tour musicale, un ciclo di concerti che si svolgeranno sino a dicembre in tutta la Sicilia. Il tour è un progetto nato per far conoscere, e per raccogliere fondi, per la realizzazione della “Casa del musicista”, un luogo immaginato come la casa della musica, un punto di riferimento in Sicilia per il settore e quindi per permettere ai giovani talenti emergenti di confrontarsi, crescere e usufruire di servizi gratuiti finalizzati alla creazione, incisione ed al lancio di nuove opere musicali. Protagonista del tour è la band “Cateno e i Peter Pan”, il gruppo musicale che conta come voce solista Cateno De Luca, il sindaco di Messina. Il tour sarà anche la vetrina per nuovi talenti della musica siciliana, selezionati in due audizioni che si sono svolte il 21 ed il 22 settembre, da due mostri sacri della musica italiana come Grazia Di Michele e Red Ronnie.

Grazia Di Michele è una delle più famose cantautrici italiane, autrice e interprete di hit che hanno fatto la storia della musica leggera tricolore. Per oltre dodici anni Di Michele è stata la docente di canto del talent show di Maria De Filippi “Amici”. Nel corso di due giorni di audizioni, Grazia Di Michele, insieme a Red Ronnie, ha selezionato dei giovani talenti della musica siciliana che parteciperanno al tour insieme alla band guidata dal primo cittadino di Messina. Grazia Di Michele svelerà, nel corso della conferenza stampa, la lista dei giovani selezionati per partecipare al tour.

Ecco il programma completo del tour