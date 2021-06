Colapesce e Dimartino, Subsonica, Coma_Cose al Eolie Music Fest

Dal 23 al 30 giugno 2021 cinque concerti "in acqua" di fronte alle Isole Eolie

Subosonica, Coma_cosa, Colapesc & Dimartino tra gli artisti che si esibiranno sul palco-caicco itinerante che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli.

Eolie Music Fest nasce per sancire il ritorno della musica live nello straordinario panorama della Sicilia con i protagonisti della musica italiana contemporanea: Subsonica (23/06 – Lipari), Colapescedimartino e Nu Guinea (24/06- Vulcano), Bandakadabra e Max Casacci (25/06 – Lipari), Willie Peyote, Samuel con Bandakadabra (26/06 – Salina), The Winstons e Negrita (27/06 – Salina), Coma_Cose e Fulminacci (30/06 – Stromboli).

Eolie Music Fest: il programma

Il festival si apre mercoledì 23 giugno a Lipari, nella baia di Valle Muria, con il live dei Subsonica. Il giorno dopo, giovedì 24 giugno a Vulcano, di fronte alla spiaggia dell’Asino, si esibiscono, accompagnati solo dai loro strumenti, in un live acustico, Colapescedimartino.

A seguire le atmosfere vintage e tropicali del dj-set con tastiera di Nu Guinea, al secolo Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, duo partenopeo trapiantato a Berlino.

Venerdì 25 giugno si svolge il primo evento “a terra” in programma: nelle strade di Lipari si esibisce l’orchestra Bandakadabra in un live acustico e itinerante e a seguire Max Casacci – produttore e chitarrista, cofondatore dei Subsonica, presenterà il libro e l’omonimo dj-set Earthphonia, un progetto realizzato con i suoni della natura e del Pianeta.

Verranno annunciati altri eventi “terrestri”, di cui vi terremo aggiornati.

Sabato 26 giugno a Salina, località Punta Scario: lo speciale live esclusivo e inedito che vede suonare insieme Willie Peyote, Samuel e Bandakadabra.

Domenica 27 giugno sempre a Salina, sul caicco saliranno prima i The Winstons, trio nostrano di fuoriclasse votati al recupero di sonorità psichedeliche e prog e subito dopo il live dei Negrita.

E infine, mercoledì 30 giugno a Stromboli, località Scari, chiudono la rassegna i Coma_Cose. A seguire il live in acustico di Fulminacci.

Eolie Music Fest: i biglietti

Eolie Music Fest promette di essere un’esperienza fuori dal tempo, in grado di unire l’amore per la navigazione alla passione per la musica, godendo a pieno dei meravigliosi scorci dell’arcipelago siciliano delle Isole Eolie.

Gli spettacoli saranno ospitati dal caicco itinerante, una barca bialbero di origine turca, costruita in legno e molto spaziosa (lunghezza: 26 metri), nata come barca da pesca e carico, che per il festival diventa inedito palco galleggiante, stage principale della manifestazione. A fare da scenografia, ogni sera, una baia diversa.

I partecipanti potranno organizzarsi in piccoli gruppi e assistere ai concerti dalle barche private o da quelle messe a disposizione dall’organizzazione, fruendo degli spettacoli da un punto di vista nuovo, nel rispetto delle norme anti-covid, prenotando un posto specifico che verrà assegnato all’acquisto del biglietto.

I biglietti per partecipare a Eolie Music Fest sono disponibili online su Mailticket.

Tutte le info su: www.eoliemusicfest.it

Facebook / Twitter / Instagram / YouTube: @EolieMusicFest