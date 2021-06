Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati

“Higher Power” #1 nella airplay chart italiana da 3 settimane, pubblicato il Video dei Coldplay diretto da Dave Meyers

Il regista superstar Dave Meyers – che vanta tra le sue collaborazioni artIsti come Taylor Swift, Travis Scott e Billie Eilish – ha firmato le incredibili immagini del video di Higher Power in cui la band esplora un pianeta distrutto ma coloratissimo chiamato Kaotica, il cui alfabeto alieno (il Kaotican) compare nel video e sulla copertina di Higher Power.

Kaotica è popolato da cani robot, ologrammi giganti e da una gang di ballerini alieni, interpretati dalla Ambiguous Dance Company di Seoul.

Meyers ha dichiarato:

“Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore.”

Coldplay: Arriva il video del nuovo singolo “Higher Power”

Dalla sua uscita, Higher Power ha già superato 75 milioni di stream ed è per la terza settimana consecutiva al #1 della classifica dei brani più trasmessi in radio in Italia.