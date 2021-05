Coldplay: Higher Power è il brano più trasmesso dalle radio italiane

occupano il gradino più alto del podio dell'ultima classifica stilata da Earone

Il nuovo singolo dei Coldplay, Higher Power, conquista la posizione #1 della chart settimanale dei brani più trasmessi in radio dopo solo due settimane dall’uscita.

Nella sola prima settimana dalla release ha totalizzato oltre 20 milioni di stream globali

Questo weekend i COLDPLAY saranno gli headliner del celeberrimo festival di Glastonbury, mentre lunedì, in occasione del RED NOSE DAY (la campagna internazionale a favore di bambini, da tempo sostenuta dalla band) si esibiranno in un live disponibile per tutti gratuitamente su TikTok alle ore 20 locali

Coldplay – “Higher Power” il Video