Corazon è la nuova track dei “Future Kids” in uscita il 24 giugno ’22 su Sony Music Italia/ Blanco Y Negro. Una traccia tanto particolare quanto innovativa, che mescola artisti e generi con sonorità Reggaeton, Pop, Commerciale e Rap del cantante Nicky Jam, di cui si vanta il featuring.

Corazon sarà pubblicata in doppia versione: Original il 24/06 e in Official Remix l’ultimo venerdì di luglio, versione quest’ultima curata dal dj/producer Javi Guzman e dalla singer Frances Leone. Una track con una melodia molto contundente e forte, con quattro vocali diversi suddivisi tra Original e Official Remix con cambi di idioma e voci (inglese / spagnolo e maschile / femminile). Corazon è particolarmente appropriata per la trasmissione radio e su spotify. Ben si presta all’inizio serata e ad essere utilizzata per fare remix o mash up con brani più forti e pesanti. Trattasi di una track che anticipa l’estate e che condurrà nei dance floor di questa fantastica stagione.

“Corazon”, il nuovo singolo di Nicky Jam

Corazon è un brano differente da tanti brani Pop e Reggaeton editi fino ad oggi e tanto grazie al lavoro di produzione effettuato in multitasting dai dj/producer/singer/musicisti, che hanno aderito al progetto: Jean Marie, Remo Giugni, Aloisi, Blondex, Davemax, Dosschy, Ferrigno, Frances Leone, Javi Guzman, JJ Faro, Joe Bertè, JP Sax, Markhese, Mirko Alimenti, Mr. Scarybox, Niko Marke, Nikos D, Raxx, Red Death, Replay M, Swiez, The Romy.

Future Kids è un progetto discografico ideato da Jean MarieDj/Produttore e Ancestrale A&M per favorire con il contributo di vari professionisti, specificatamente di dj, produttori, cantanti, cantautori e studi di produzione, attraverso la creazione di un nuovo brano, appunto Corazon, una raccolta fondi finalizzata a sostenere la popolazione ucraina.