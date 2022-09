3 novembre 2022 – Teatro al Massimo – Palermo e il 4 novembre 2022 – Teatro Metropolitan – Catania

Daniele Silvestri, fedele all’originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del prossimo album, ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena, costruendolo sul palco insieme al pubblico.

Daniele Silvestri lavora ad un nuovo album

Non solo eseguiremo dei brani inediti – annuncia l’artista sui social – ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi.. li lascio per ora alla vostra immaginazione”.

Così, in maniera del tutto eccezionale, l’artista porta sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo con il suo pubblico, che diventa spettatore non solo di un concerto ma proprio della costruzione di nuova musica.

IL TOUR di Daniele Silvestri

Di seguito il calendario

29 ottobre 2022 – Teatro Lyrick – Assisi

3 novembre 2022 – Teatro al Massimo – Palermo

4 novembre 2022 – Teatro Metropolitan – Catania

5 novembre 2022 – Teatro Rendano – Cosenza

11 novembre 2022 – Gran Teatro Geox – Padova

12 novembre 2022 – Teatro Regio – Parma (Barezzi Festival)

14 novembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi – Milano

18 novembre 2022 – Teatro Colosseo – Torino

22 novembre 2022 – Teatro La Fenice – Senigallia (AN)

23 novembre 2022 – Teatro Duse – Bologna

25 novembre 2022 – Auditorium Conciliazione – Roma

26 novembre 2022 – Auditorium Conciliazione – Roma

2 dicembre 2022 – Teatro Massimo – Cagliari

6 dicembre 2022 – Teatro Augusteo – Napoli

7 dicembre 2022 – Teatro Verdi – Firenze

8 dicembre 2022 – Teatro Comunale – Carpi (MO) NUOVA DATA

10 dicembre 2022 – Teatro Politeama Greco – Lecce

11 dicembre 2022 – Teatro Fusco – Taranto NUOVA DATA

12 dicembre 2022 – Teatro Massimo – Pescara

15 dicembre 2022 – Teatro Ivo Chiesa – Genova

17 dicembre 2022 – Auditorium Santa Chiara – Trento

19 dicembre 2022 – Teatro Galleria – Legnano (MI)