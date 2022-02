l’annuncio della nascita di Alma Futura su Instagram

Levante e il compagno Pietro Palumbo sono diventati genitori per la prima volta.

Levante è diventata mamma: la prima foto su Instagram

“Il 13 febbraio è nata Alma Futura – ha scritto a corredo dello scatto – Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.

Sempre gelosa della sua privacy, l’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso settembre come un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan, soltanto quando la cantante era già abbondantemente entrata nel secondo trimestre. Anche in quell’occasione aveva deciso di preservare l’intimità di momenti così preziosi: Claudia Lagona, questo il vero nome dell’artista, lo aveva infatti annunciato al mondo con un post lungo e intenso, in cui solo alla fine rivelava di essere già al quinto mese.