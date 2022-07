la produzione è del promettente Dario Pellerito.

Esce oggi 22 Luglio su tutte le piattaforme digitali “Con me”, il nuovo brano di Ëlle in collaborazione con la penna della giovane cantautrice MaRie e la produzione del promettente Pellerito.

Scritto e cantato dalla stessa Ëlle (Eleonora Meschis)

“Con me” si inserisce all’interno di un genere che fa da tramite tra la Rhythm and blues d’oltreoceano ed il Neo Soul tutto rigorosamente made in Italy.

“Stessa Trama, ci scambiamo i Ruoli” come apre la stessa artista nel testo del brano, facendo sembrare impossibile non trovare un parallelismo con il solito Marchio di fabbrica della voce calda e virtuosa di Ëlle ed il suo “cambio di ruolo” che rivela un nuovo lato della sua personalità! Più schietta e tagliente. Il singolo ci fa immergere all’interno di una relazione tossica vissuta dall’artista stessa!

La cantante sembra approfittare del ritorno dell’amante narcisista per rilanciare la posta in gioco e far rivivere in prima persona al ragazzo quello che le ha fatto passare! Il tutto con quella atmosfera ironica e leggera che contraddistingue lo stile della cantautrice palermitana.

“TUTTO TORNA MA NON TORNO IO” cosi Ëlle scopre le carte in tavola nel suo gioco di ruoli: vuole solo dare una lezione al passato senza alcuna voglia di tornare realmente indietro sui suoi passi.

SEXY, MISTERIOSA ma con l’aiuto della base Bouncy e cadenzata di Pellerito (Dario Pellerito), risulta a tratti anche IRONICA nel raccontare un’esperienza sentimentale piuttosto comune oggi!

Così marca il suo ritorno la Cantautrice che dopo “Ritornerò”, “Bonnie&Clyde” e “Feels”, ci mostra l’emblema di una donna che una volta guarite le sue ferite, si mostra anapologetica!