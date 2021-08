Emergenza rifiuti a Palermo: Roby Facchinetti e il suo post

i problemi si risolvono solo con i fatti, non con le parole!

Anche Roby Facchinetti “scende in strada” per amplificare l’ Emergenza rifiuti a Palermo.

La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi di rifiuti, in certi casi a protezione delle abitazioni. Incendi sono stati appiccati alle cataste di immondizia in via Agesia di Siracusa allo Zen 2, in via Belmonte Chiavelli, ancora nel quartiere Borgo Nuovo invaso dalla spazzatura, in via Piazza Armerina e via Acireale. Diversi interventi lungo viale Michelangelo.

Roby Facchinetti e il suo post

Questa mattina ho letto un articolo riguardante l’emergenza rifiuti nella città di Palermo. Il mio legame con la Sicilia e con la città di Palermo è veramente profondo, ho sempre amato questa bellissima terra e l’immagine dei cassonetti stracolmi e la spazzatura disseminata ovunque non rende giustizia a questa meravigliosa città. Avere tonnellate di rifiuti sotto il sole rovente è un serio rischio per tutta la popolazione che respira aria avvelenata e inoltre i cassonetti in fiamme non fanno altro che aumentare il livello di veleno nell’aria per gli abitanti e in particolar modo per i vostri bambini… L’articolo racconta che gli operatori ecologici stanno facendo dei doppi turni per rimuovere la spazzatura dalle strade e per questo meritano un grandissimo applauso da parte di tutti noi. La città di Palermo sta dimostrando che i problemi si risolvono solo con i fatti, non con le parole! Roby

