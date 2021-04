registra il tutto esaurito e raddoppia con un nuovo appuntamento

Emis Killa & Jake La Furia: “L’Apocalisse” a Milano è Sold out e raddoppia live a Novembre 2021

Mercoledì 21 aprile 2021. Dopo aver comunicato il rinvio delle date evento, prodotte da Vivo Concerti, a novembre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il live a Milano di “EMIS KILLA & JAKE LA FURIA: L’APOCALISSE”, previsto sabato 6 novembre, registra il tutto esaurito e raddoppia con un nuovo appuntamento domenica 7 novembre, presso il Fabrique.

Emis Killa e Jake La Furia si esibiranno live il prossimo novembre, sull’onda del successo ottenuto con il loro primo disco insieme, “17”, certificato disco di platino, e del repack “17 – Dark Edition” che ha debuttato #1 nella classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. I due rapper calcheranno il palcoscenico insieme per un doppio appuntamento a Milano, sabato 6 novembre 2021 (sold out) e domenica 7 novembre, al Fabrique e a Roma, venerdì 12 novembre, all’Atlantico.

EMIS KILLA & JAKE LA FURIA: L’APOCALISSE

In occasione delle date live, Emis Killa e Jake La Furia porteranno sul palco i brani contenuti nell’album di inediti “17” e nel repack “17 – Dark Edition”, come il singolo che ha anticipato l’intero progetto, “Malandrino”, oltre ad alcune delle canzoni più apprezzate dei due artisti e alle fruttuose collaborazioni reciproche in tracce di successo come “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. In “17 – Dark Edition”, oltre alle 17 tracce già presenti nell’album “17”, sono presenti cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos.

Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.

Emis Killa & Jake La Furia – dettagli delle Date:

Sabato 6 novembre 2021 – SOLD OUT

Domenica 7 novembre 2021 – NUOVA DATA

Milano @ Fabrique

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzo biglietto: Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Venerdì 12 novembre 2021

Roma @ Atlantico

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzo biglietto: Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Biglietti disponibili a partire dalle ore 14:00 di oggi mercoledì 21 aprile 2021 su

www.vivoconcerti.com e dalle ore 11:00 di lunedì 26 aprile 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.