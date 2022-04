Al Teatro Golden di Palermo

Festival 2022, scatta il conto alla rovescia per la kermesse canora pensata e diretta da Massimo Minutella. L’appuntamento è dal 2 al 4 maggio al Teatro Golden di Palermo. Il Festival giunge alla sua decima edizione con questo appuntamento primaverile. Sarà il primo vero incontro senza più le mascherine. Anche per questa ragione i ticket stanno andando a ruba. L’ingresso è gratuito e i biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili al botteghino del Golden.

Minutella, “questo festival è il mio sogno che si realizza”

Per Massimo Minutella il Festival è una sfida nata da un desiderio, forse, irrealizzabile. “Il mio sogno è sempre stato condurre il festival di Sanremo, ma siccome non mi chiameranno mai a condurlo ho inventato questo progetto, giunto alla sua decima edizione, grazie ai nostri meravigliosi concorrenti e grazie al fantastico pubblico che ci segue con passione e attenzione”. Festival 2022 è un vero e proprio contest musicale, che mette alla prova le doti canore di comici attori e artisti siciliani con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Tutti gli artisti saranno accompagnati nelle loro esibizioni dalla LAB Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Preiti.

Festival 2022 in diretta su BlogSicilia e Video Regione

Le due serate saranno trasmesse in diretta su www.blogsicilia.it, in contemporanea su Video Regione canale 16 del digitale terrestre, sui social: sulla pagina Facebook di Casa Minutella e su Radio Fantastica. Il concorso funzionerà in questo modo. A ogni artista che concorre al festival verrà assegnato un codice di televoto. Il pubblico in sala, ma anche chi segue da casa, potrà votare il suo preferito tramite WhatsApp al numero 328.6442021 o sulla pagina dedicata: www.blogsicilia/festival

Ecco i concorrenti di Festival 2022