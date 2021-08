In scena a Palazzo D'Aumale la compagnia Coral Art Flamenco

Xinus presenta la danza del “fenicottero”

Serata dedicata al flamenco a Palazzo d’Aumale

Lo spettacolo portato in scena dalla compagnia diretta da Deborah Idelia Brancato

Flamenco vuol dire “fenicottero, una tradizione di origine gitana

A Xinus, il beer festival di Terrasini, va in scena la grande tradizione gitana del flamenco. L’appuntamento è a Terrasini, nel cortile di Palazzo D’Aumale, la sera del 10 agosto, con lo spettacolo “Carmen in Flamenco”, realizzato e prodotto dalla Compagnia Coral Arte Flamenco. Lo spettacolo è una messa in scena dell’opera Carmen di George Bizet, liberamente interpretata in chiave flamenca.

Il flamenco, la danza del fenicottero

Il flamenco è uno stile musicale e di danza tipico dell’Andalusia, il cui tessuto narrativo e musicale ruota intorno al canto e alla sua poetica. La nascita del flamenco è influenzata dalla cultura gitana. Il flamenco – che in spagnolo vuol dire fenicottero- è formato da cante e baile. E’ una forma di musica e di danza di origine andalusa, nata alla fine del Settecento. Questa tradizione non nasce come forma di spettacolo, ma come un’esigenza di sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo e privato. Si cantava senza l’accompagnamento della chitarra, avvalendosi soltanto di supporti ritmici corporali, come il battito dei piedi sul terreno, delle mani oppure delle nocche sul tavolo. Oggi invece è una forma di spettacolo a tutti gli effetti e oggi fa oggi parte della cultura e della tradizione musicale spagnola.

Chi sono i gitani?

I gitani, custodi principali del flamenco, sono una popolazione di nomade nata a partire arrivata inEuopa a partire dal secolo XV e stabilitasi nel meridione-ponente in Spagna. I gitani appartengono alle “popolazioni Romanès” , ovvero quei popoli originari dell’India settentrionale arrivati in Europa che in diverse lingue vengono definiti – grossolanamente e con accezione dispregiativa – zingari, zigani, tsiganes, gipsy, gitanos. Nel mondo sono circa 16 milioni; in Europa sono presenti in tutti gli Stati e costituiscono la minoranza più grande del continente con circa 10-12 milioni di persone.

La compagnia Coral Art Flamenco

La compagnia Coral Art Flamenco punta a diffondere questa tradizione, con stages con grandi artisti, conferenze sul flamenco, spettacoli e corsi permanenti di baile (danza). Danzatrice, coreografa e regista degli spettacoli prodotti, Deborah Brancato ha studiato in Spagna, a Siviglia, Granada e a Madrid coi più grandi maestri di questa epoca.

Xinus e la normativa greenpass

Anche il beer festival Xinus si adegua alle nuove normative del Green pass. Per partecipare all’evento programmato a Palazzo D’Aumale, è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore). E’ una misura necessaria per poter vivere l’arte e la cultura in sicurezza.