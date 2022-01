Cresciuta a Creazzo, ha frequentato il liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro a Vicenza, dove ha conosciuto il cantante Sangiovanni del quale è molto amica.

Si è dichiarata bisessuale durante un’intervista concessa alla testata La Repubblica nel mese di marzo 2021.

In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato in seguito di aver subito atti di bullismo negli anni scolastici.

Ha ottenuto notorietà nel 2019 grazie al brano Sciccherie e ha poi partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con Voce, pubblicato il 3 marzo 2021.

L’origine del nome Madame

Madame sulla carta d’identità ha scritto Francesca Calearo. Il suo nome d’arte, ha spiegato in passato, è nato in maniera casuale, «consultando» un generatore di nomi per drag queen trovato in rete