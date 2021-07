Il brano è scritto e composto dalla stessa GAIA insieme a Orang3, Jacopo Ettorre, Giorgio Spedicato

“Cuore amaro” (Sony Music Italy), brano che ha visto debuttare Gaia al 71° Festival di Sanremo, riceve oggi da FIMI la certificazione Disco d’Oro, superando così i 10 milioni di streaming complessivi audio-video.

Il brano è scritto e composto dalla stessa GAIA insieme a Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre, Giorgio Spedicato, vede alla produzione Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). “Cuore amaro” è il racconto autobiografico del percorso della cantautrice tra traguardi, conquiste ed errori, quelli benedetti ogni giorno perché aiutano a crescere. Nel brano c’è tutto il calore dell’America Latina, accompagnato da ritmiche asciutte e rigorose simili a grattacieli in mezzo alla giungla.

Dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, Gaia sta costruendo il suo percorso con alcuni successi tra cui “Chega” (doppio disco di Platino), il brano già hit radiofonica, tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti “NUOVA GENESI” già certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 160 milioni di streams. Il 14 maggio esce in streaming e in digital download “Boca” feat. Sean Paul & Childsplay, prima collaborazione internazionale della cantautrice. Da giugno 2021 GAIA porta la sua musica in giro per l’Italia con il suo “Finalmente in TOUR”, tournée che tocca le principali città della penisola.