È iniziato ieri il “Finalmente in tour” di GAIA, prodotto da Vivo Concerti, con la prima data SOLD OUT all’Arena Bike-In di Mantova. Dopo il tutto esaurito anche ai Giardini di Palazzo Reale a Napoli e l’aggiunta di tre nuove date, GAIA è pronta a condividere l’emozione della musica “finalmente” live con il suo pubblico.

“Ero emozionata e felice, mi sono preparata tanto emotivamente. Non vedevo l’ora di conoscerVi ai concerti. Ho voglia di connettermi con voi in un’unica frequenza, in un’unica ondata di amore estremo. Siete stati la parte più bella di questi ultimi anni. Non vedo l’ora di capirvi, di capire dai vostri occhi cosa ci lega veramente. Capire il perché di questo mio privilegio, di poter parlare a voi, facendo ciò che amo. Quindi me lo devo, lo devo a noi e a tutte le tantissime menti e tantissime personalità che stanno dietro le quinte e che fanno sì che tutto sia possibile. Ci vediamo in tour.”

Nelle prossime date GAIA si esibirà live ed incontrerà dal vivo il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano.

Dopo la prima data a Mantova, il tour proseguirà per Santa Marinella (Roma), sabato 10 al Castello di Santa Severa, a seguire sarà a Napoli ai Giardini di Palazzo Reale, sabato 17 luglio, e a Fossato di Vico (PG) per Suoni Controvento il 29 luglio. Il 04 agosto GAIA porterà la sua musica a Piombino (LI) all’Altrascena Festival, martedì 10 agosto al Mish Mash Festival, il 26 agosto a Taranto per l’Orfeo Summer Festival e sabato 28 agosto a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria. A settembre il tour estivo continua con la data di sabato 04 a Santa Caterina (CL) al Villa Hermosa Festival e si concluderà mercoledì 15 settembre al Parco Villa delle Rose di Lanciano (CH).

Gaia in Sicilia con il suo “Finalmente Tour” le Date:

Sabato 10 luglio 2021

Santa Marinella – Roma @Castello di Santa Severa

Apertura porte: 19.00

Inizio show: 21.00

Ingresso: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: DO IT YOURSELF

Sabato 17 luglio 2021 SOLD OUT

Napoli @Giardino Romantico di Palazzo Reale

Apertura porte: 20:30

Inizio show: 21:40

Ingresso: € 27,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Altri Artisti: Francesca Michielin, Monica Guerritore, Michela Giraud e altri

Giovedì 29 luglio 2021 NUOVA DATA

Fossato di Vico (PG) @Suoni Controvento – Piazza Saint Ambroix

Apertura porte: 20:30

Inizio show: 21:30

Ingresso: € 12,00 + € 1,80 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketItalia, Ticketone

Mercoledì 04 agosto 2021

Piombino (LI) @Altrascena Festival

Apertura porte: 20:45

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del Festival

Martedì 10 agosto 2021

Milazzo @Mish Mash Festival – Castello di Milazzo

Apertura porte: 20:00

Inizio show: 21:00 – orario esibizione Gaia: 23:00 circa

Ingresso: € 25,00 + € 1,50 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: ciaotickets

Altri Artisti: Margherita Vicario, Ariete e altri

Giovedì 26 agosto 2021 NUOVA DATA

Taranto @Orfeo Summer Festival – Villa Peripato (+ The Kolors)

Apertura porte: 20:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: 1° settore: € 30,00 + € 4,00 diritti di prevendita

2° settore: € 25,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: Ticketone e sito diretto www.teatrorfeo.it

Sabato 28 agosto 2021

Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Apertura porte: ore 19:00

Inizio show: 20:45 – ore 21:00 circa Gaia

Ingresso: € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: Ticketone

Altri Artisti: Gaia co-headline Margherita Vicario, Support Act VV

Sabato 04 settembre 2021

Santa Caterina Villarmosa (CL) @Villa Hermosa Festival

Apertura porte: 20:45

Inizio show: 21:30

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del festival

Mercoledì 15 settembre 2021

Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose NUOVA DATA

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:30

Capienza:

Posto unico: 1.000 posti – inclusi 90 omaggi

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Intestazione contratto e C1: Best Eventi 2 srl

Circuiti di vendita: Ticketone e Ciaotickets