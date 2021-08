anche in Sicilia, approda il tour del cantautore napoletano

Il concerto è inserito nella programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO NOMINATIVO.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio nominativo.

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO ELETTRONICO: potrai mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal tuo cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

18App e Carta del Docente: Questo evento può essere acquistato con 18App e Carta del Docente.

Gigi D’Alessio in concerto al Teatro Antico di Taormina, Info e Scaletta

Ecco la possibile scaletta che il cantautore potrebbe scegliere di utilizzare questa sera a Taormina: