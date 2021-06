Si parte il 4 luglio dal Go Go Bo di Bologna

Ascoltare live Ginevra è come immergersi in un mondo di vortici e spirali che ti catturano dalle prime note. Elettronica e magnetismo si uniscono nei suoi concerti e ora, dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Club” (https://spoti.fi/3zNNQR2), annuncia anche il suo ritorno sul palco nelle line up dei Festival estivi.

Si parte il 4 luglio dal Go Go Bo di Bologna e, in un calendario in continuo aggiornamento, il 23 luglio sarà a Milano per una data speciale al Circolo Magnolia (prodotta da Palace Agenzia), dove sarà anticipata da Boyrebecca e LaHasna.

Il 1′ agosto all’Ortigia Sound System Festival sarà invece protagonista insieme a Venerus e ad uno showcase straordinario targato Asian Fake.

Intensità, sperimentazione e sound coinvolgente contrassegnano i concerti di Ginevra che sul palco sarà accompagnata da Lorenzo Pisoni al basso, Gabriele Mellia alla chitarra e Marco Fugazza alla batteria, mentre lei unirà la sua voce alle tastiere e sintetizzatori.

Un live potente prodotto e organizzato da Vertigo, per una delle artiste più promettenti del nuovo panorama underground.

Classe 1993, sotto l’ala di Asian Fake, Ginevra dopo le ultime collaborazioni con Mecna, Ceri e Ghemon, è tornata dal 18 giugno con “Club“, un brano inedito di cui è anche autrice, che si muove tra pop e avanguardia, sonorità elettroniche e distorte, sorrette da beat ipnotici e ammalianti (link http://ginevra.lnk.to/CLUB).

Influenzata dal rock e dalla musica alternativa inglese, Ginevra negli ultimi anni è riuscita a conquistare pubblico e critica, ma anche palchi importanti come quello del Primo Maggio di Roma, dell’Arena di Verona per l’evento “Heroes”, e ancora quello del MI AMI Festival, del Linecheck Festival e del Liverpool Sound City (UK), come giovane promessa.

Il lavoro di produzione di Marco Fugazza e Francesco Fugazza si conferma importante per la sua grande sperimentazione, e anche in “Club” Ginevra maneggia influenze diverse e le ricontestualizza in un linguaggio del tutto affascinante e personale. Il video del brano vede la regia e direzione artistica a firma di Tommaso Ottomano.

Le date live confermate, in un calendario in aggiornamento sono:

04 luglio – Go Go Bo (Bologna)

biglietti: https://www.diyticket.it/ festivals/197/gogobo-mi- ritorni-in-mente-ii-edizione

23 luglio – Circolo Magnolia (Segrate – MI)

https://www.mailticket.it/ manifestazione/YT30

24 luglio – Apolide festival (Vialfrè – TO)

https://linktr.ee/ APOLIDEFestival

31 luglio – Diluvio Festival (Brescia)

https://link.dice.fm/ P1yIOUatghb

01 Agosto – Ortigia Sound System Festival (Ortigia – Siracusa)

https://www.diyticket.it/ events/Musica/4514/oss-2021- maniace-day-3