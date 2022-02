Giuliano Sangiorgi debutta con il suo primo NFT per San Valentino

insieme all'illustratore Emiliano Ponzi

Un illustratore tra i più apprezzati e richiesti a livello italiano ed internazionale, Emiliano Ponzi,

la splendida voce dei Negramaro Giuliano Sangiorgi hanno collaborato per la creazione di tre opere d’arte digitali.

Per San Valentino Giuliano Sangiorgi e Emiliano Ponzi insieme

Il creativo milanese, che nella sua carriera ha firmato illustrazioni per giornali ed editori come il New York Times, Le Monde, il New Yorker, il MoMa di new York, Der Spiegel, Penguin Books o Feltrinelli, brand internazionali come Bulgari, Armani, Lamborghini, Barilla e per autori del calibro di Murakami, ha deciso questa volta di animare le sue illustrazioni, di ambientarle e donare loro la vita attraverso l’inconfondibile voce di Giuliano Sangiorgi. Tre scene dal sapore cinematografico, effimere ma al contempo perfettamente riconoscibili nelle emozioni di ciascuno di noi.

Le tre opere NFT sono costituite da 3 video loop, composti da una raffinata illustrazione animata prodotta da Ponzi e musicata da Sangiorgi, e verranno distribuite per mezzo della piattaforma dedicata al mondo NFT SupeRare.

La certificazione di ownership digitale, il Non Fungible Token, ha consentito nel corso di questi ultimi mesi di rendere uniche le opere di tanti artisti digitali in tutto il mondo, creando un vero e proprio mercato dedicato su marketplace specializzati. Un nuovo ecosistema per i collezionisti tradizionali e per tutti coloro che desiderano incontrare l’arte più contemporanea che c’è.

Il lancio delle tre opere avverrà sulla piattaforma SuperRare, marketplace internazionale con taglio curatoriale specializzato nella vendita di pezzi digitali unici. La curatela del drop è affidata al giornalista e critico Giacomo Nicolella Maschietti, i testi e il concept sono a firma di Federico Bottino, autore ed esperto di comunicazione mentre la promozione delle opere è stata affidata a Art Rights, realtà italiana innovativa e leader nel settore digital arts and NFT.

Giuliano Sangiorgi debutta con il suo primo NFT per San Valentino

Emiliano Ponzi dichiara:

“Siamo entusiasti di partecipare a questo nuova era dell’arte, portando alla crypto-community la nostra sensibilità artistica e la nostra interpretazione artistica del mondo NFT. E’ importante esserci e capire quanto questo nuovo mezzo possa farci esprimere la nostra idea di mondo. Abbiamo realizzato dei nuclei di emozione racchiuse in qualche decina di secondi, ministri dove ognuno può immaginarsi al posto dei nostri personaggi e vivere le declinazioni del sentimento motore del mondo: l’amore. Essere presenti in un mondo iperdigitalizzato come quello degli NFT è anche un’indagine per rispondere alla domanda importante trasversale ad artisti e collezionisti: che cos’è il pezzo unico? Possiamo dire che per me questo è l’inizio di un viaggio che vivo con entusiasmo e come un punto di partenza importante.”

Tre scorci di vite, fatti di attese e movimenti lenti, di persone aggrappate alla dolce speranza di raggiungere le labbra dell’amata, prima che sia troppo tardi. O troppo presto. L’intensità di sguardi che si incrociano e l’attrazione di bocche che si sfiorano contribuiscono a creare una reciproca tensione che catapulta il pensiero e l’immaginazione di chi guarda a momenti di passione, di incertezza, di speranza. Ed è in questa attesa effimera e inevitabile, che l’illustratore riesce a cogliere la poesia dei corpi che stanno per unirsi.

Emiliano Ponzi e Giuliano Sangiorgi ci accompagnano in un viaggio lungo le attese del bacio, attraversando con uno scorcio di immaginazione tre momenti di dolce speranza, tre attese universali che si contrappongono all’attesa drammatica dell’addio. È vivendo questa tensione che colma lo spazio e il tempo che le persone possono sperimentare attimi di felicità pura. Per poi consumarla in un bacio, sperimentare un istante di felicità, colmando il tempo e lo spazio che li separa dai propri desideri.

#1 – “L’attimo sta per scoppiare. Prima di assistere a una vera esplosione, la senti nell’aria. Attira a sé dolcemente. La senti accadere. All’improvviso, ti accorgi che, per la prima volta, non hai più paura.” In quest’opera viene rappresentata la forza dirompente dei primi incontri, le prime attese, speranze giovani destinate a bruciare. Per poco o per sempre.”

#2 – “L’attesa di una rivoluzione fa sempre più rumore della rivoluzione stessa. Quando questa accade, se ne va in un lampo. Sfuma in attimi di danza, alla luce di corpi che finalmente sono liberi di essere amore.” In quest’opera gli artisti ritraggono un momento in cui l’amore è riuscito a scrivere le pagine di storia più giusta, che accetta l’amore per quello che è: orgoglio di amare e speranza di essere amati. Niente di più. Nulla di meno.

#3 – “L’attesa non inizia con il bacio ma con il desiderio di rincontrarti. Troppo abbiamo atteso. Quanto ci siamo desiderati. Ora siamo qui. Ti sento.” In quest’opera l’artista rappresenta l’intimità del rincontrarsi. La bellezza di ritrovarsi il giorno dopo essersi persi. Per finalmente sentirsi di nuovo vivi. Uniti.