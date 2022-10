Il festival di pianoforte che ha ospitato nel capoluogo siciliano talentuosi artisti

Ieri, domenica 9 ottobre, si è concluso con grande successo la 5ª edizione di Piano City Palermo, il festival di pianoforte che ha ospitato nel capoluogo siciliano talentuosi artisti provenienti dalla Sicilia e da tutto il mondo, accompagnando l’ascoltatore in ogni appuntamento musicale con percorsi tematici.

Grande successo la 5ª edizione di Piano City Palermo

«Palermo ha accolto il festival con una partecipazione davvero viva e numerosa, dall’inaugurazione a tutti gli altri appuntamenti – dichiara la Direzione Artistica Ricciarda Belgiojoso – Un grazie sentito a chi ci ha accolto, aprendo generosamente luoghi importanti al pubblico con la musica, e ai preziosi partner che sostengono l’iniziativa».

Ad inaugurare il festival è stato Lambert, che ha incuriosito con la sua musica e la sua maschera il numeroso pubblico seduto sulla scalinata del Teatro Massimo e quello che ha potuto ascoltare il concerto da Piazza Verdi.

Con il suo mix di folk, pop d’autore, classica, jazz e improvvisazione, Angelo Trabace ha presentato le sue musiche originali con “Sbarco”, programma che prende il nome dal suo ultimo album di inediti, all’Averna Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa.

A causa delle avverse condizioni metereologiche, invece, il concerto di ieri sera di Demian Dorelli si è svolto all’interno del Cinema de Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa. All’interno dello spazio, l’artista ha incantato il pubblico con il suo omaggio al pianoforte per i 50 anni dall’uscita di “Pink Moon” di Nick Drake.

Tra gli appuntamenti più importanti e di successo: Thomas Umbaca con il concerto all’alba alla Tonnara Florio, Alessio Masi (Premio “Hermès per i talenti” 2022), Barbara Lo Pinto ed Enrico Simonetta all’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, Rosamaria Macaluso (Premio “Hermès per i talenti” 2019) a Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, Giuseppina Torre, Davide Spina e Luca Rizzo ai Giardini del Massimo, Saverio Perrone a Spazio Tempu, Diego Spitaleri con un concerto di fronte all’Asilo Nido Galante in ristrutturazione al centro di Piazza Danisinni, Matteo Pierro e Tommaso Bruno Lannino a Santa Maria dello Spasimo, Kateryna Ziabliuk e la Massimo Youth Orchestra, rispettivamente al Foyer e alla Sala Onu del Teatro Massimo, e l’appuntamento Piano Talk di sabato con Davide De Novellis, comandante della stazione dei carabinieri San Filippo Neri allo Zen di Palermo.

Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso, il festival è un progetto promosso dal Comune di Palermo, dalla Fondazione Teatro Massimo e dall’Associazione Piano City Milano, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Autorità portuale di Palermo. Il festival è reso possibile grazie alla collaborazione con Hermès in sostegno ai talenti. Automotive partner Auto System Volkswagen; supporter Averna; hospitality partner Villa Igiea; partner tecnici Aiarp, Sorrentino, Sinergie, VUE e Visiva.

Prodotto da Creo Più / h, Piano City Palermo è un progetto con un forte coinvolgimento cittadino, in cui la cittadinanza, i privati e i partner culturali collaborano per una città sempre più vivibile e aperta. Una scommessa che ha incontrato l’entusiasmo e il sostegno dell’intero tessuto culturale e sociale della città: musicisti, aziende, media, istituzioni, associazioni che oggi vedono Piano City Palermo come uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, e non solo.