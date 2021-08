Guns N’Roses, presentano una ‘nuova’ canzone “Absurd”

Rino Palmeri di

06/08/2021

Pubblicato stanotte il nuovo singolo della leggendaria rock band! “ABSURD”, proposta dai GUNS N’ ROSES a sorpresa negli ultimi concerti, è stata eseguita per la prima volta durante la tappa del 3 agosto al Fenway Park di Boston. “Alcuni di voi potrebbero aver sentito questo brano con un altro nome“, ha dichiarato Axl Rose agli spettatori. Il titolo a cui allude il frontman è “Silkworms”, una canzone abbozzata ma mai pubblicata ufficialmente scritta durante le sessioni di “Chinese Democracy” e che era stata proposta live per la prima volta nel 2001. Ora, a 20 anni esatti di distanza, è ufficialmente fuori, disponibile in radio ed in digitale con il nome “ABSURD”! Guns N’Roses, presentano una ‘nuova’ canzone “Absurd” I GUNS N’ ROSES saranno in concerto in Italia a San Siro il 10 luglio 2022. La band torna nel nostro Paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018 dove si esibirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un’inedita performance sulle note di “It’s so easy”, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.

Pubblicato stanotte il nuovo singolo della leggendaria rock band!

“ABSURD”, proposta dai GUNS N’ ROSES a sorpresa negli ultimi concerti, è stata eseguita per la prima volta durante la tappa del 3 agosto al Fenway Park di Boston.

“Alcuni di voi potrebbero aver sentito questo brano con un altro nome“, ha dichiarato Axl Rose agli spettatori. Il titolo a cui allude il frontman è “Silkworms”, una canzone abbozzata ma mai pubblicata ufficialmente scritta durante le sessioni di “Chinese Democracy” e che era stata proposta live per la prima volta nel 2001.

Ora, a 20 anni esatti di distanza, è ufficialmente fuori, disponibile in radio ed in digitale con il nome “ABSURD”!

Guns N’Roses, presentano una ‘nuova’ canzone “Absurd”



I GUNS N’ ROSES saranno in concerto in Italia a San Siro il 10 luglio 2022.

La band torna nel nostro Paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018 dove si esibirono a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un’inedita performance sulle note di “It’s so easy”, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.