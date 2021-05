I BTS festeggiano otto anni con un evento Live

avrà luogo il 13 e 14 giugno

I BTS festeggeranno l’ottavo anniversario del loro debutto con uno speciale evento in live streaming di due giorni.

La celebrazione di «BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO», soprannominato «ARMY» – che onorerà anche i loro fan – avrà luogo il 13 e 14 giugno: quasi esattamente otto anni dopo la pubblicazione del loro primo EP, «2 Cool 4 Skool».

Le esibizioni del primo giorno presenteranno il catalogo in lingua coreana delle star del K-pop, comprese le tracce che le hanno portate alla celebrità nella loro patria. Mentre durante il secondo giorno ci sarà una «versione World Tour», che includerà anche successi in altre lingue.

I BTS hanno recentemente pubblicato il loro secondo singolo in lingua inglese, «Butter». Quando l’hanno eseguita per la prima volta ai Billboard Music Awards domenica, hanno vinto quattro premi.

Ecco il Video dei BTS

Venerdì, in seguito alla pubblicazione, la canzone ha battuto il record di Spotify per gli streaming in un solo giorno collezionando l’incredibile cifra di 20,9 milioni di riproduzioni. Inoltre, il video musicale ha stabilito un nuovo record di 108,2 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore.

