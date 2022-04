giovedì 11 agosto - Beat Full, Bagheria e sabato 13 agosto - Ellenic Festival, Agrigento

Mentre è ancora in corso il Microchip Temporale Club Tour, con una serie inarrestabile di serate di grande successo, i Subsonica annunciano le prime date della stagione estiva: ATMOSFERICO 2022.

La tournée vedrà la band nuovamente impegnata sul palco nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà l’8 luglio da Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, farà tappa il 15 luglio a Padova allo Sherwood Festival, l’11 agosto a Bagheria (PA) al Beat Full, il 13 agosto ad Agrigento all’Ellenic Festival, il 26 agosto ad Alghero (SS) all’Anfiteatro Maria Pia e il 10 settembre a Modena alla Festa dell’Unità.

I biglietti per le date annunciate oggi saranno disponibili su Ticketone e nelle prevendite autorizzate da mercoledì 20 aprile alle ore 12:00. Maggiori info su www.vertigo.co.it.

SubSonica CALENDARIO “ATMOSFERICO 2022”

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA)

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena

CALENDARIO “MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR 2022”

venerdì 1 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

sabato 2 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

domenica 3 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino

giovedì 7 aprile 2022 – Tuscany Hall, Firenze

venerdì 8 aprile 2022 – Atlantico, Roma

sabato 9 aprile 2022 – Atlantico, Roma

martedì 12 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

mercoledì 13 aprile 2022 – Alcatraz, Milano

venerdì 15 aprile 2022 – Pin Up, Mosciano Stazione (TE)

sabato 16 aprile 2022 – Demodè, Modugno (BA)

mercoledì 20 aprile 2022 – Capitol Fiera, Pordenone

giovedì 21 aprile 2022 – Hall, Padova

venerdì 22 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

sabato 23 aprile 2022 – Vox Club, Nonantola (MO)

giovedì 28 aprile 2022 – Common Ground, Napoli

venerdì 29 aprile 2022 – Afterlife, Perugia

sabato 30 aprile 2022 – Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI)

venerdì 6 maggio 2022 – Mamamia, Senigallia (AN)

sabato 7 maggio 2022 – C.S. Rivolta, Marghera (VE)

domenica 8 maggio 2022 – Brixia Forum, Brescia

Prevendite autorizzate:

Ticketone.it

http://www.vertigo.co.it/it/ subsonica