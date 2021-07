Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti

Wave Summer Music. A Catania arriva Ketama126. Unica data siciliana il 30 agosto.

Ketama126 aggiunge nuove date al tour estivo che lo porterà in tutta Italia. Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, seguiranno quella del Roma Music Park di giovedì 29 luglio.

La tournée del giovane rapper e produttore partirà quindi da Roma (Roma Music Park, 29 luglio), e sarà a Catania (Villa Bellini) il 30 agosto, in un appuntamento organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Dopo il successo di “KETY”, album del 2019 certificato disco d’oro prima della pubblicazione di “KETY REBORN” – la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix uscita a luglio 2020 -, il rapper e producer romano lo scorso aprile è tornato con il banger drill “Aquile” e a luglio rilancia con “Sud”, un brano in cui, senza rinunciare al suo stile e alla sua attitudine, si confronta con sonorità estive. La produzione musicale realizzata dallo stesso Ketama126 in collaborazione con il duo di producer spagnoli livinlargeinvenus infatti ha un sapore latino ma nella parte finale non manca la chitarra (suonata da Francesco Lella), strumento spesso presente nei brani dell’artista romano.

Ketama126: Nuovo appuntamento per il Wave Summer Music a Catania (Villa Bellini)

Il Wave Summer Music sarà ospitato a Villa Bellini di Catania. Queste le date già annunciate:

26 agosto FAST ANIMAL AND SLOW KIDS

28 agosto AKA 7EVEN

30 agosto KETAMA126

7-8 settembre MAX PEZZALI

13 settembre EMIS KILLA & JACK LA FURIA con IL TRE e RANDOM

14 settembre MICHELE BRAVI

15 settembre GAZZELLE

I biglietti per la data etnea saranno disponibili online su Ticketone da mercoledì 21 luglio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da lunedì 26 luglio alle ore 11:00.