La Rappresentante di Lista in concerto, annunciate le date di “My Mamma Tour”

Rino Palmeri di

07/05/2021

Con un video pubblicato sui social, La Rappresentante di Lista ha annunciato le prime informazioni sul prossimo tour 2021. Voglio raccontarti il mio strano sogno: eravate in tanti, eravamo in tanti. Tutti lì. Sembrava difficile e invece adesso è realtà. Sembrava impossibile ed eccola qua. Palchi, tour, live, musica dal vivo, concerti, folla, amplificatori, baci, occhi lucidi e cantare a squarciagola. Chiamatela come volete, per noi questa è vita. Queste sono le prime date del durante il quale vi racconteremo finalmente le nostre canzoni e tutto l’universo che abbiamo immaginato per loro. Il calendario verrà aggiornato più avanti e stiamo lavorando per arrivare in tutta Italia. Il link per le prevendite lo trovate in bio e nelle storie. A presto, Queste le date di “My Mamma Tour”: 26 giugno VERONA Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali 02 luglio – FERRARA, Ferrara Sotto le Stelle 09 luglio – GARDONE RIVIERA (BS), Anfiteatro del Vittoriale 14 luglio – Milano, Carroponte 15 luglio – TORINO, Flowers Festival 13 agosto – GROTTAGLIE (TARANTO), Cinzella Festival 02 settembre – LIVORNO, Terrazza Mascagni 07 settembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (@rappresentantelista)

Con un video pubblicato sui social, La Rappresentante di Lista ha annunciato le prime informazioni sul prossimo tour 2021.

Voglio raccontarti il mio strano sogno: eravate in tanti, eravamo in tanti. Tutti lì.

Sembrava difficile e invece adesso è realtà. Sembrava impossibile ed eccola qua.

Palchi, tour, live, musica dal vivo, concerti, folla, amplificatori, baci, occhi lucidi e cantare a squarciagola. Chiamatela come volete, per noi questa è vita.

Queste sono le prime date del durante il quale vi racconteremo finalmente le nostre canzoni e tutto l’universo che abbiamo immaginato per loro. Il calendario verrà aggiornato più avanti e stiamo lavorando per arrivare in tutta Italia. Il link per le prevendite lo trovate in bio e nelle storie. A presto,

Queste le date di “My Mamma Tour”:

26 giugno VERONA Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali

02 luglio – FERRARA, Ferrara Sotto le Stelle

09 luglio – GARDONE RIVIERA (BS), Anfiteatro del Vittoriale

14 luglio – Milano, Carroponte

15 luglio – TORINO, Flowers Festival

13 agosto – GROTTAGLIE (TARANTO), Cinzella Festival

02 settembre – LIVORNO, Terrazza Mascagni

07 settembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica