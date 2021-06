PRODOTTO DA RICK RUBIN E LORENZO JOVANOTTI

I due artisti hanno annunciato via Instagram l’uscita del brano – scritto da Lorenzo, registrato da Pino «Pinaxa» Pischetola a Milano e prodotto insieme a Rick Rubin – che si potrà ascoltare da venerdì 11 giugno



Il singolo, che uscirà venerdì 11 giugno, segna il ritorno sulle scene di Gianni Morandi dopo l’incidente dello scorso marzo (riportò gravi ustioni alle mani in seguito alla caduta accidentale in un rogo in campagna e, dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha dovuto seguire una lunga riabilitazione)

Jovanotti scrive “L’Allegria” a Gianni Morandi